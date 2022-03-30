الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يناقش آلية تنظيم امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وصباح نصر مدير عام الشئون المالية والإدارية.

IMG-20220330-WA0041

وناقش وكيل تعليم مطروح  خلال الإجتماع انضباط العمل والتزام العاملين بالإدارات التعليميه بالتعليمات الصادرة من المديرية كذلك آلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

IMG-20220330-WA0042

ووجه وكيل تعليم مطروح الي مدير الشئون المالية خلال الإجتماع بتحديد اسباب تأخير صرف بعض مستحقات المعلمين في الادارات وسرعة حل المشاكل المتعلقة بذلك وفق إطارها القويم، وكذلك وضع ضوابط محددة بإجراءات الصرف الخاصة بمستحقات معلمي السركي و إرسالها للإدارات التعليمية مع الالتزام الكامل بتنفيذها.

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع علي مديري الإدارات بضرورة متابعة العملية التعليمية بشكل جدي لتحقيق الانضباط و الالتزام بمدارس مطروح مع مواصلة القيام بجولات مفاجئة لضبط مسار العملية التعليمية بالمدارس.

IMG-20220330-WA0043

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي  أن تعليم مطروح قام بتفعيل محتوي الكتاب الدوري الوزاري الخاص بإدارة المتابعة ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية من خلال الإعلان عن هذه الوظائف الاشرافية وفق الضوابط المحددة في الكتاب الدوري.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات لتفعيل الكتاب الدورى ٤ لسنه ٢١ بشأن دمج إدارتى المتابعة وتنسيق المتابعة من أجل توحيد الجهود نحو متابعة أفضل للعملية التعليمية مقدما لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله أن يعم الخير والرخاء والازدهار دوما مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظة مطروح العملية التعليمية تعليم مطروح الصف الرابع الابتدائي امتحانات الصف الرابع الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

«الحرارة تكسر حاجز الـ30».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة