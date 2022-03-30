وكيل تعليم مطروح يناقش آلية تنظيم امتحانات الصف الرابع الابتدائي

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وصباح نصر مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال الإجتماع انضباط العمل والتزام العاملين بالإدارات التعليميه بالتعليمات الصادرة من المديرية كذلك آلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

ووجه وكيل تعليم مطروح الي مدير الشئون المالية خلال الإجتماع بتحديد اسباب تأخير صرف بعض مستحقات المعلمين في الادارات وسرعة حل المشاكل المتعلقة بذلك وفق إطارها القويم، وكذلك وضع ضوابط محددة بإجراءات الصرف الخاصة بمستحقات معلمي السركي و إرسالها للإدارات التعليمية مع الالتزام الكامل بتنفيذها.

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع علي مديري الإدارات بضرورة متابعة العملية التعليمية بشكل جدي لتحقيق الانضباط و الالتزام بمدارس مطروح مع مواصلة القيام بجولات مفاجئة لضبط مسار العملية التعليمية بالمدارس.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أن تعليم مطروح قام بتفعيل محتوي الكتاب الدوري الوزاري الخاص بإدارة المتابعة ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية من خلال الإعلان عن هذه الوظائف الاشرافية وفق الضوابط المحددة في الكتاب الدوري.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات لتفعيل الكتاب الدورى ٤ لسنه ٢١ بشأن دمج إدارتى المتابعة وتنسيق المتابعة من أجل توحيد الجهود نحو متابعة أفضل للعملية التعليمية مقدما لهم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا من الله أن يعم الخير والرخاء والازدهار دوما مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.