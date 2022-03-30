مصر الحلوة.. أسقف الأقباط الكاثوليك بالغردقة يعلق فانوس رمضان (صور)

في لفتة وطنية، قام الأسقف يؤانس أديب، أسقف الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بتعليق فانوس رمضان على مدخل مقر الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة؛ للاحتفال مع المسلمين بحلول شهر رمضان المعظم.

وقام القمص بصناعة الفانوس بنفسه بالتعاون مع أفراد أسرته، وقدم التهنئة لجميع المسلمين بالمنطقة بالشهر الكريم، وحرص على تعليق الزينة بالشارع المؤدي لمقر الكنيسة وتوزيع الهدايا على الأطفال بالشارع.

كما يحرص القمص يؤانس أديب أسقف الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، دائما على المشاركة في المناسبات الإسلامية، حيث قام بتوزيع حلوى المولد على طلاب المدارس، بمرافقة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة الابتدائية، وكمال سليمان رئيس مجلس الآمناء والآباء والمعلمين بالبحر الأحمر.

وفي لفتة إنسانية حرص وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة هذا العام إدخال الفرحة والبهجة على طلاب المدارس، حيث قام بشراء حلوى المولد وتوزيعها على طلاب الروضة "كي جي 1" بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة الغردقة لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقال القمص يؤنس أديب، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من طلاب المدارس بعد عودتهم مرة أخرى إلى مدارسهم وتقديم شيء بسيط يعبر عن الحب والمودة في ذكرى مولد الرسول الكريم.

وأوضح وكيل الأقباط الكاثوليك أن ذلك يدل علي الترابط والمحبة في وطن واحد وعلى النسيج الوطني بين الأخوة في الوطن، والذي رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان استقبل القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، الأسقف الروسي "إلك سي" أسقف العاصمة الروسية موسكو، والسيدة سامولينكو فيكتوريا برفقته، وذلك في زيارة لكنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة.

وأكد القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية البحر الأحمر، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والدعم المعنوي وتقارب العلاقات بين شعوب البلدين.