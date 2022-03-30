الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب.. ضبط فرنسى من أصول عربية مطلوب لـ الإنتربول

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مطلوب من "الإنتربول"، للاشتباه في ارتباطه بشبكات الإتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم توقيف المشتبه فيه (31 عاما) برفقة امرأة (21 عاما)، وهو في حالة تلبس بحيازة قطع من مخدر (الشيرا) و4 ساعات فاخرة، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية".

وأوضحت الشرطة أنه "عقب تدقيق المعلومات على قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دوليا، تبين أنه يشكل موضوع (نشرة حمراء) صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، بناءا على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، منذ يوليو 2021، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال".

تم إيداع الموقوف والمرأة الحجز على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة المختصة، وذلك بالموازاة مع تنظيم أمر التسليم الخاصة بالشخص الأجنبي.

 

المغرب فرنسى الانتربول ضبط مطلوب انتربول

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أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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