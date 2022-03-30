الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس صربيا: التواصل مع بوتين أسهل على منه مع بايدن

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسهل منه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وقال فوتشيتش في حديث لقناة TV Pink إن "التوتر عشية لقائه مع بوتين أقل منه عشية لقائه مع بايدن، لأنه لا يوجد هناك أي ضغط بشأن قضية كوسوفو".

 

وتابع: "التقيت معه (مع بوتين) 19 مرة، وكانت لدينا أحاديث مختلفة. والأصعب كان عندما كان حديثنا هادئا. وهذا كان ربما مرتين من أصل الـ19 مرة. لكن ذلك كان قبل فترة طويلة، وأجرينا حديثا صريحا في الـ25 من نوفمبر".

 

يذكر أن صربيا أعلنت أنها لن تدعم العقوبات الغربية ضد روسيا، التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بوتين بايدن تواصل رئيس صربيا التواصل صربيا صربي

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وائل لطفي

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رئيس صربيا: التواصل مع بوتين أسهل على منه مع بايدن

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