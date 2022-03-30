«ذا صن»: السنغاليون تعمدوا تشتيت صلاح

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن جماهير السنغال ارتكبت سلوكيات غير رياضية وتعمدت إخراج نجم منتخب مصر محمد صلاح عن تركيزه المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأكدت الصحيفة أن الليزر الذى وجهته جماهير السنغال نحو لاعبى الفراعنة تسبب في تشتيت انتباه لاعبي المنتخب المصري وتشويش متعمد ما تسبب في إهدار 3 ركلات ترجيح.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها بعنوان "فقدان التركيز.. استهداف محمد صلاح وزملائه"، إلى أن المواجهة كانت على قدم المساواة بعد 4 دقائق فقط من مباراة الإياب، حيث منح حمدي فتحي بهدف عكسي، التقدم للسنغال، وتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

ولفتت إلى أنه في كل مرة تقطع فيها الكاميرات لقطة مقرّبة لأحد لاعبي مصر، كانت هناك أضواء خضراء تومض على وجوههم.

وفشل منتخب مصر فى التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، فى مبارة إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.