انطلاق احتفالات يوم اليتيم فى كفر الشيخ.. اليوم

يشهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، انطلاق احتفالات يوم اليتيم بحديقة صنعاء، لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال الأيتام.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ ، أنه في تمام الساعة 11 صباحًا بحضور المحافظ والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ستستقبل حديقة صنعاء اليوم الأربعاء الأطفال الايتام، وفور وصولهم سوف يتم توزيع ملابس جديدة ووجبات جافة عليهم وبعد الظهيرة يتم توزيع وجبات ساخنة والمياه والعصائر، فضلًا عن عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية والوطنية والترفيهية والشعبية وتوزيع الألعاب عليهم.

وأوضح شعبان، أنه نه سيتم تكريم الطلبة الأيتام المتفوقين علميًا والأمهات المثاليات، بالاضافة إلى تسليم عدد (5) عرائس مبالغ نقدية وهدايا عينية .

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية هذا العام ولأول مرة تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعه من أبريل، وأن احتفال هذا العام سوف يأخذ شكلًا مميزًا وهو مضاعفة نشاطها الخيرى باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجًا في القرى الأكثر فقرًا فى جميع المجالات، من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم ، فضلًا عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها.

وأوضح أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم فى شهر إبريل من كل عام مستمر، ولن ينقطع أبدًا، وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها منذ أن أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من تاسعة عشر عامًا أن تكون إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وتحقيقًا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم، بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر، وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

يذكر أن جمعية الأورمان، ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.