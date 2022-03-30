الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات «مصرية - أنجولية» بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.


ويتناول اللقاء العلاقات "المصرية الأنجولية" وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.


ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.


كما يستقبل وزير الخارجية، في اليوم نفسه، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).


كما يلتقي شكرى مع روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال.

الامم المتحدة مصر لقاء سامح شكري مؤتمر السودان وزير الخارجية العلاقات المصرية

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