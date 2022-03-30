نشرة بعد منتصف الليل.. حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد وشراكة بين مصر والإمارات

تعددت أخبار بعد منتصف الليل والتي كان أبرزها حقيقة وفاة المحامي الكبير فريد الديب، وتقرير أوروبى عن محمد صلاح، وتمديد الشراكة بين مصر والإمارات، وجاءت على النحو التالى:



حقيقة وفاة فريد الديب



نفت مصادر مقربة من المحامي فريد الديب، ما تم تداوله بشأن وفاته منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت المصادر لـ"الدستور": كل ما ينشر عن وفاة فريد الديب غير صحيح وهو بخير.

وكان آخر ظهور لفريد الديب بالأمس في عزاء الراحل رجائي عطية، كما حرص عدد كبير من كبار رجال الدولة ورجال القضاء، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل رجائي عطية.

https://www.dostor.org/4043516



تقرير أوربي يتحدث عن محمد صلاح



قالت شبكة «يوروسبورت» الأوروبية الرياضية الشهيرة: إن آشعة الليزر كانت تستهدف محمد صلاح في ركلة الترجيح التي قام بها أمام مباراة المنتخب الوطني مع السنغال والتي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقالت الصحيفة: عندما كان صلاح ينفذ ضربة الجزاء كانت آشعة الليرز موجهة بشكل مباشر له.

وأضافت: تم التقاط العديد من اللقطات والصور المختلفة التي تكشف عن توجيه العشرات من أجهزة الليزر لاستهداف مهاجم ليفربول محمد صلاح خلال الهزيمة الحاسمة لمصر بركلات الترجيح أمام السنغال.

https://www.dostor.org/4043520

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لاعبه السنغالي ساديو ماني، بالتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في إياب الدور الربع النهائي لتصفيات المونديال.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي: “ساديو ماني يرافق منتخب بلاده السنغال إلى كأس العالم قطر2022، تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري محمد صلاح”.

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله



https://www.dostor.org/4043478

تمديد الشراكة بين مصر والإمارات

وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

ويأتي توقيع الاتفاقية ليبني على الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي أطلقتها الحكومتان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات عام 2018.

https://www.dostor.org/4043410