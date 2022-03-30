الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاء الشربينى يتفقد عدداً من مراكز الشباب بالدقهلية

جانب من الزيارة التفقدية
جانب من الزيارة التفقدية

قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمركز شباب كفر الباز التابع لإدارة شباب دكرنس.

 

وكانت آخر جولته التفقدية لهذا اليوم متابعة تنفيذ مشروع مبنى جديد لمركز شباب كفر الباز وعمليات الحفر، ووضع الحصيرة الخرسانية للمبنى، وبعد ذلك عمل القواعد الخرسانية، وكان فى استقباله بموقع تنفيذ المشروع لمياء محمد عيد المدير التنفيذي لمركز شباب كفر الباز .

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وأوضح الشربيني أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بعملية تطوير مراكز الشباب من إنشاءات وتجهيزات لكى تصبح مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسهم في بناء شباب واعي قادر على تحمل المسئولية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

 

كما تفقد مركز شباب العزازنة التابع لإدارة شباب دكرنس.

 

وتفقد فى بداية جولته تنفيذ مبنى مركز شباب العزازنة وهو مبنى جديد تحت الإنشاء، وكان فى استقباله بموقع تنفيذ المشروع السيد سعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب العزازنة، وأمل نصر المدير التنفيذي لمركز شباب العزازنة.

 

وشاهد عملية إحلال وتجديد التربة للمبنى الجديد بوضع رمل وزلط بعد عملية الحفر، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية، بالتعاون مع الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والشركة المنفذة للمشروع مع مراعاة المواصفات الفنية طبقا لكراسة الشروط.

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وأوضح أن ملف تطوير مراكز الشباب تتبناه الوزارة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

 

وهذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والاعمال الإنشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

علاء الشربيني وزارة الشباب الدقهلية زيارة تفقدية دكرنس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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