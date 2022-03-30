الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

تقرير أوروبى: جماهير السنغال استهدفت صلاح بهذه الحيلة

محمد صلاح
محمد صلاح

قالت شبكة «يوروسبورت» الأوروبية الرياضية الشهيرة: إن آشعة الليزر كانت تستهدف محمد صلاح في ركلة الترجيح التي قام بها أمام مباراة المنتخب الوطني مع السنغال والتي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقالت الصحيفة: عندما كان صلاح ينفذ ضربة الجزاء كانت آشعة الليرز موجهة بشكل مباشر له.

وأضافت: تم التقاط العديد من اللقطات والصور المختلفة التي تكشف عن توجيه العشرات من أجهزة الليزر لاستهداف مهاجم ليفربول محمد صلاح خلال الهزيمة الحاسمة لمصر بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتابعت: كان جماهير السنغال يوجهون آشعة الليرز للفريق المصري طوال المباراة.

يأتي هذا فيما علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

ونشر كيروش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “الحلم انتهى.. بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافياً.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على التكريم بتدريب المنتخب الوطني.. إلى جميع لاعبي وطاقم العمل لدي، تقديري وتواضعي شكرا جزيلا لكم.. ستكونون دائما في قلبي.. كان من دواعي الشرف لي أن أعمل وأن أساعد مع هؤلاء المهنيين المتفانين والكفؤين والأصدقاء الرائعين.. بدونكم، لا شيء يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي في حياتي.. أنا فخور جدًا بكم يا شباب.. أطيب التمنيات وجزيل الامتنان لكل الجماهير المصرية.. إلى اللقاء !”.

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