الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيروش في رسالة وداع بعد فشل تأهل مصر للمونديال: «الحلم انتهي»

جريدة الدستور

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

 

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

ونشر كيروش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “الحلم انتهى.. بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافياً.. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على التكريم بتدريب المنتخب الوطني.. إلى جميع لاعبي وطاقم العمل لدي، تقديري وتواضعي شكرا جزيلا لكم.. ستكونون دائما في قلبي.. كان من دواعي الشرف لي أن أعمل وأن أساعد مع هؤلاء المهنيين المتفانين والكفؤين والأصدقاء الرائعين.. بدونكم، لا شيء يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي في حياتي.. أنا فخور جدًا بكم يا شباب.. أطيب التمنيات وجزيل الامتنان لكل الجماهير المصرية.. إلى اللقاء !”.

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أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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