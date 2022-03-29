الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

«تمكين العاملين» واحدة من قضايا الإدارة الحديثة التى تؤثر بشكل كبير فى كفاءة المؤسسات وتطوير أدائها، وبدأ التوجه إليها مؤخرًا يزداد بالاهتمام بالعنصر البشرى وكفاءة الموظفين. وكلما زادت كفاءة العاملين وإحساسهم بالمسئولية ورغبتهم فى النجاح والتطوير والتنمية المستدامة انعكس بالإيجاب على وضع الشركة وأدائها ونجاحها.

وجميعنا عاصر بعض المؤسسات والشركات التى تتبع ما يعرف بالإدارة القديمة، إذ صاحب المشروع أو المديرون عليهم القيام بكل المهام واتخاذ جميع القرارات وتحمل كل المسئولية. وبعد ظهور المشاكل والأعباء الكثيرة على الإدارة كان لا بد من وجود حل لهذه الضغوط، وهو تحمل الموظفين أيضًا مسئوليات مع الإدارة، ومنحهم صلاحيات لتنفيذ مهامهم بشكل أكثر مرونة وحرية وقدرة على اتخاذ القرارات، وهذا ما يعرف بـ«تمكين العاملين». 

اليوم أصبح موضوع «تمكين العاملين» من القضايا المهمة الحديثة وزادت أهميته أيضًا مع توجهات الإدارة الحديثة فى الاستثمار فى العنصر البشرى، من تطوير وتعليم وتهيئة، ومنح صلاحيات أكثر حتى يعود بالنفع الأكبر على الشركات والمؤسسات فى الأداء وأيضًا فى الجانب الاقتصادى. 

وبالتأكيد ليس سهلًا تحقيق التمكين فى جميع المؤسسات لأسباب عديدة، منها أحيانًا جمود الإدارة ورغبتها فى السيطرة والهيمنة المطلقة، ومنها رفض الموظفين والعاملين وعدم رغبتهم فى تحمل المسئولية. 

لذلك على الإدارات الاهتمام بتوعية الموظفين وتدريبهم وتثقيفهم بأهمية التمكين وأهميتهم هم شخصيًا للمؤسسة، وأنهم عناصر فعالة ومؤثرة فى الشركة.

وتختلف درجات التمكين أيضًا ويتأثر بقابلية العاملين، لأننا أحيانًا نواجه بعض العاملين الذين لا يشعرون بأنهم شخصيات مؤثرة، لذلك علينا فى البداية قياس ما إذا كان كل موظف يشعر بأنه شخص مؤثر، وأن لديه كفاءة عالية فى أداء وظيفته، أو أنه شخص مستقل ولديه القدرة على الاختيار، والقدرة على إدارة وتسيير العمل أم لا. 

وفى حالة عدم تأهيل الموظفين لهذه المؤهلات السابقة فعلى الإدارة الاهتمام فى البداية بتدريب العاملين أولًا وتأهيلهم لنجاح عملية التمكين. 

لأنه كلما وجدت رغبة العاملين فى التمكين أثّر ذلك بشكل كبير على سير العمل واستمراريته وتحقيق نجاحات كبيرة، لأن العنصر البشرى ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات وتنميتها، خاصة أن الأبحاث العلمية ركزت بشكل كبير على أهمية التمكين، وأنه داعم أساسى للمديرين على حسن الإدارة، وتحسين تنظيم العمل والأداء الوظيفى، وخلق منافسة عالمية وبيئة عمل جيدة، ومرونة فى تحقيق النجاحات والقدرة على تخطى الأزمات والصعوبات التى تواجه المنظمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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