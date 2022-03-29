الملهمة| قصة نجاح «رنا القليوبى».. رائدة عالمية فى توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة البشر

كل إنسان يختزن فى داخله طاقة ما، لكن المبدعين فقط هم من يستطيعون اكتشاف تلك الطاقات وتسخيرها فى سبيل تحقيق طموحاتهم.. ورنا القليوبى عالمة الكمبيوتر المصرية الأمريكية، واحدة من هؤلاء العباقرة، الذين حققوا ذواتهم وأبدعوا فى مجالاتهم وأفادوا البشرية بإنجازاتهم.

لم تكن رحلة «رنا» فى مجالات التكنولوجيا سهلة بالمرة، بل شاقة وعسيرة، لكنها واجهت كل التحديات لتصير رائدة أعمال حقيقية فى مجال الذكاء الاصطناعى وأنسنة التكنولوجيا.

بدأت رنا القليوبى أولى خطواتها من حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى عام ١٩٩٣، حيث بدأت الدراسة فيها، وتخصصت فى علوم الكمبيوتر التى كانت شغوفة بها. وكان اليوم الدراسى لـ«رنا» حافلًا، إذ كان يبدأ بالحضور فى الفصول الدراسية من الصباح الباكر حتى الـ٦ مساءً، وكانت تقضى فترة المساء كلها فى المعامل لإنجاز أعمالها ومشاريعها، وكانت الجامعة الأمريكية بالنسبة لها هى المكان الذى تستلهم منه روح المجتمع النابض بالحياة.

وعكفت «رنا» على دراسة كل شىء يتعلق بمجالها التكنولوجى، وحصلت على العديد من الشهادات، وحين بدأت مسارها المهنى بعد التخرج، تقلدت وظيفة مساعد محلل فى خدمات الحوسبة الأكاديمية، وعضوة فى هيئة التدريس بالجامعة ثم أصبحت سفيرة للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

والتحقت بالدراسة فى جامعة كامبريدج لتعيش فترة اغتراب عن عائلتها، قضتها كلها مع جهاز الكمبيوتر الخاص بها، فى حالة من التركيز الشديد، ما جعلها تفكر كيف أن هذا الكمبيوتر مجرد أداة غافلة تمامًا عن حالتها العاطفية.

وحكت فى أحد لقاءاتها الجامعية مع الطلاب عن هذه الأيام، قائلة: «كنت أشعر بالحنين حقًا إلى الوطن، ولم يكن لدى هذه الآلة أى إدراك على الإطلاق، على الرغم من مقدار الوقت الذى كنا نقضيه معًا».

وأضافت: «كان الكمبيوتر البوابة الرئيسية للتواصل مع عائلتى فى الوطن.. أدركت أن هذا الكمبيوتر أو الاتصال الرقمى عاجز، وشعرت بأن هناك انقطاعًا فى التواصل.. هناك وهم بأنك متصل، لكنك غير متصل حقًا».

وكانت تلك الخواطر والمشاعر هى الشرارة التى جعلتها تحقق نجاحًا باهرًا فى ابتكاراتها، فظلت تتساءل عما إذا كانت الآلات أو التكنولوجيا يمكنها أن تفهم البشر بالطريقة التى نفهم بها.

وأشارت إلى أن ١٠٪ فقط من التواصل لفظى، ويتمثل فى كيفية اختيار الكلمات التى نتحدث بها، و٩٠٪ غير لفظى، يتمثل فى تعابير الوجه والإيماءات والنغمات الصوتية، متابعة: «استخدمت التعلم الآلى والرؤية الحاسوبية، لبناء أول آلة على الإطلاق يمكنها ترجمة حركات وجوهنا إلى رموز تعبيرية للوجه واستدلالات عاطفية».

وتمثل هدف رنا القليوبى فى إضفاء الطابع الإنسانى على التكنولوجيا قبل أن تجردنا من إنسانيتنا، وعبَّرت عن ذلك فى أحد لقاءاتها، قائلة: «أصبح الذكاء الاصطناعى متأصلًا فى كل جانب من جوانب حياتنا»، متسائلة: «كيف نتواصل مع بعضنا البعض وكيف نؤدى أعمالنا؟». وأكملت: «يتولى الذكاء الاصطناعى أدوارًا كان يشغلها البشر بشكل تقليدى، إنه يعمل مساعدًا شخصيًا لك، ويساعدك على تعيين زميلك فى العمل، واتخاذ قرارات نيابة عنك، وقيادة سيارتك، وحتى المساعدة فى رعايتك الصحية». وتابعت: «نحتاج إلى تحديد وإقامة شراكة جديدة بين البشر والآلات، عقد اجتماعى جديد»، مردفة: «الذكاء العاطفى لا يقل أهمية عن ذكائك المعرفى أو معدل الذكاء العام، حيث يؤدى الأشخاص ذوو معدلات الذكاء المرتفعة دورهم بشكل أفضل فى الحياة، فهم محبوبون وأكثر إقناعًا، وأكثر نجاحًا كقادة، وفى حياتهم الشخصية»، مختتمة: «أعتقد أن التكنولوجيا تحتاج إلى التفاعل مع البشر على أساس يومى، لذا يجب أن يكون لديها معدل ذكاء». وحصلت «رنا» على الدكتوراه من جامعة كامبريدج ودكتوراه أخرى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشاركت فى تأسيس شركة Affectiva، والتى بدأت كفرع من شركة MIT Media Lab، ويقع المقر الرئيسى لها فى بوسطن، وهى الآن شركة رائدة عالميًا فى مجال الذكاء الاصطناعى العاطفى، وتقديرًا لجهودها اختارتها مجلة «فوربس» الأمريكية، ضمن أفضل ٥٠ امرأة فى مجال التكنولوجيا.