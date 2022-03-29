الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال حفل الأوسكار.. «ترافولتا» يتبنى كلب ناشطة فى مجال حقوق الحيوان

ترافولتا
ترافولتا

كرمت جوائز الأوسكار الممثلة الراحلة والناشطة في مجال حقوق الحيوان بيتي وايت، الأحد الماضي، من خلال حث الناس على تبني حيوانات أليفة من منظمة باو وركس غير الربحية. 

وصعدت الممثلة جيمي لي كورتيس على المسرح مع جرو للإعلان عن المبادرة، مما حث نجمًا مشهورًا على المشاركة بطريقة كبيرة.

تبنى الممثل جون ترافولتا وابنه بن كلبًا. لكن ليس فقط أي كلب - اختاروا MacNCheese، الكلب الذي أحضره كورتيس على خشبة المسرح.

وكتب كورتيس على إنستجرام "نهاية سحرية للقصة من الليلة الماضية"، وهو يشارك صورة ترافولتا وابنه. "في حفل توزيع جوائز الأوسكار، اتصلت بصديقي، جون ترافولتا. لقد لعبنا دور البطولة معًا في فيلم PERFECT مرة أخرى عام 1984".

أوضحت كورتيس أنها غادرت مسرح دولبي بالفعل عندما حصلت على نص من صورة ترافولتا مع الكلب في الغرفة الخضراء قبل أن يقدم جائزة أفضل ممثل. وكتبت: "اعتقدت أنه كان من الجميل جدًا رؤيته معها، ثم اكتشفت اليوم أنه هو وابنه، بن، تبنوا ماك آند تشيز الصغير الجميل وسيأخذونها إلى المنزل اليوم".
قالت الممثلة 63 عامًا، إنها "نهاية عاطفية وتكريم رائع لبيتي وايت".

شاركت Travolta وPaw Works أيضًا صورًا للكلب وعائلته الجديدة على Instagram.

وكتبت المنظمة تعليقًا على الخبر "في ليلة الفائزين والخاسرين، نعتقد أن Mac N Cheese هو الفائز الأكبر على الإطلاق!".

عندما ماتت وايت عشية رأس السنة الجديدة عن عمر يناهز 99 عامًا، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل عن الممثلة، وتذكر الكثيرون رمز شغفيها: التمثيل والحيوانات.

وسرعان ما انتشر عبر الإنترنت #BettyWhiteChallenge الذي يشجع الناس على التبرع لملاجئ الحيوانات تكريمًا لها. قالت الملاجئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة إنها غمرت بالتبرعات بمناسبة عيد ميلاد وايت المائة في 17 يناير.

ترافولتا الأوسكار كلب تبنى كلب حفل الأوسكار 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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