الزمالك يفاوض ناصر ماهر.. وفيريرا يحذر من الاستهتار بـ«ساجرادا»

حذر جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، لاعبى «الفارس الأبيض» من التهاون فى مباراة ساجرادا الأنجولى، المقررة إقامتها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وطلب «فيريرا» من لاعبى الزمالك عدم الاستهتار بالمنافس الأنجولى، وإظهار الجدية الكاملة خلال المباراة، مشددًا على أهمية تحقيق الانتصار فيها رغم أنها تحصيل حاصل، من أجل اكتساب دعم ومساندة الجماهير للفريق فيما تبقى من بطولات خلال الموسم الجارى.

وقال المدرب البرتغالى إن مباراة ساجرادا يجب أن تكون أفضل إعداد للمباريات المقبلة على كل المستويات، كما أن الجمهور لن يقبل فكرة تحقيق نتيجة غير الفوز فى تلك المواجهة، بعد النتائج السيئة التى حققها الفريق طوال مشواره بدورى أبطال إفريقيا، ما عرض اللاعبين لانتقادات شرسة.

ووضع المدير الفنى للزمالك برنامجًا تأهيليًا للاعبين الدوليين، بعد عودتهم من مواجهة المنتخب السنغالى فى داكار، ضمن إياب الدور الأخير الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، وسط حاجة «الفارس الأبيض» للتدعيم فى هذا المركز.

وأبدى ناصر ماهر موافقة مبدئية على الانضمام إلى صفوف الزمالك، ويتبقى فقط الاتفاق مع مسئولى فيوتشر على تفاصيل الصفقة، مع اتجاه مسئولى الزمالك للجوء إلى سياسة «المقايضة»، فى ظل أن اللاعب من العناصر الأساسية فى فريقه، ورحيله لن يكون سهلاً.