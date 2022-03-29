الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موسيمانى يقرر رحيل وحيد.. واتفاق على ضم حمدى

موسيمانى
موسيمانى

حدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الأهلى، موقفه النهائى بشأن مصير محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى إن «موسيمانى» وافق على رحيل محمود وحيد، بعد خروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الأخيرة، وعدم قدرته على منافسة التونسى على معلول فى المشاركة أساسيًا.

وأضاف المصدر أن موافقة المدرب الجنوب إفريقى على عودة محمد شكرى، بعد تألقه فى فترة إعارته مع سموحة، ووصول أمير توفيق، مدير التعاقدات، إلى اتفاق شبه نهائى مع محمد حمدى، ظهير بيراميدز، لضمه إلى «المارد الأحمر» فى صفقة انتقال حر، كلها أمور أسهمت فى حسم رحيل «وحيد»، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب «موسيمانى» أيضًا فى التعاقد مع لاعب جديد، يكون بديلًا للتونسى على معلول حال إصابته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث إنه اللاعب الأساسى الوحيد فى الجبهة اليسرى.

ويعتمد المدير الفنى للأهلى على أيمن أشرف حال إصابة أو ابتعاد «معلول» عن المشاركة، رغم وجود محمود وحيد ومشاركته فى التدريبات الجماعية، لكن مستواه الفنى وكثرة شكواه من الإصابات العضلية جعلاه بعيدًا عن الاختيارات.

ونفى مصدر داخل الأهلى ما تردد عن تلقى النادى عرضًا من النصر السعودى للتعاقد النهائى مع محمد الشناوى، حارس مرمى «المارد الأحمر»، فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل يتجاوز ٥ ملايين دولار.

‏وقال المصدر إن الأهلى لم يتلق عروضًا تخص «الشناوى» أو غيره من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وفور وصول أى عرض ستتم مناقشته فى نهاية الموسم الجارى، على أن يكون مدى تأثيره على الفريق العامل الأساسى فى قبوله أو رفضه.

وشدد المصدر على أن محمد الشناوى هو قائد الفريق، ومن العناصر الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، نظرًا للحاجة إلى جهوده، كما أن عقده ممتد مع الفريق لفترة طويلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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