مصرع وإصابة 26 في حادث تصادم بالسويس

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون في حادث تصادم بين أتوبيس ركاب مع شاحنة على طريق "السويس - القاهرة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغا من قائدي السيارات على الطريق بوقوع حادث تصادم بعد وصلة "أم القمر" الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق "السويس – الإسماعيلية".

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بدفع 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن الحادث وقع على الحارة الأسمنتية المخصصة للنقل الثقيل، حيث اصطدم "ميني باص" يحمل لوحات "ق ص ى 8643" مع الشاحنة رقم "ط ق ل 4976" وجها لوجه نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وَكان طريق "السويس - القاهرة" قد جرى غلقه بشكل كامل في الاتجاهين منذ نوفمبر الماضي، والاعتماد على طريق جنيفة بشكل رئيس كطريق بديل للتوجه إلى القاهرة، إلا أن بعض قائدي السيارات يستغلون حارة النقل المخصصة للشاحنات العاملة في مشروع تطوير الطريق والمحاجر.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة لإحالته للنيابة العامة المختصة للتحقيق.

وتبين من التقرير الطبي، التعامل مع 18 مصابا بإصابات مختلفة بين اشتباه كسور و ما بعد الارتجاج وإصابات عمود فقري، داخل سيارات الإسعافات، و5 مصابين تم التعامل معهم من قبل المسعفين مصابين بسحجات وكدمات، وتم نقلهم بسيارة خاصة إلى مستشفى السويس العام للعلاج، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور أحمد نوح مدير المستشفى العام.

وتم نقل 3 جثث من موقع الحادث إلى مشرحة مستشفى السويس.