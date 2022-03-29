الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى الأوضاع الإقليمية والدولية

محمد بن زايد
محمد بن زايد

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنتوني بلينكن في العاصمة المغربية الرباط، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتبادل بن زايد وبلينكن وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشئون الخاصة في وزارة شئون الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الرباط الإمارات الولايات المتحدة

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وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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