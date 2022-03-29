الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فريق بحث لكشف لغز اقتحام شقة وقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة

جثة
جثة

شكّلت أجهزة الأمن بالقليوبية، فريق بحث جنائي عالي المستوى؛ لكشف لغز اقتحام مجهولين لمنزل سيدة وقاموا بقتلها والاعتداء على زوجها بالضرب وفروا هاربين، في منطقة شبرا الخيمة.

وقامت أجهزة الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل على يد مجهولين، وإصابة زوجها.

وجرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، ومعاونة النقباء محمود شكري وعلاء بيومي ومكسيموس ماجد وعادل محمد، وبالمعاينة والفحص تبين تواجد الزوج بصالة الشقة مقيد اليدين مصاباً بخدوش وسحجات بالساعد اليمني وكدمات بالرأس، وعثر على جثة زوجته، ربة منزل، ملقاة على وجهها وترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات في وجهها، ووجود دماء بالأنف، وبعثرة بجميع محتويات الشقة.

بسؤال المجني عليه، قرر أن 3 أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة، وتعدى أحدهم عليه بالضرب بعصا على رأسه محدثًا إصابته، وقيدوه بالحبال، وتعدوا على زوجته محدثين إصابتها التي أودت بحياتها، وقاموا بتفتيش الشقة الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة، وسرقة مبالغ مالية خاصة بزوجته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وكلفت بسرعة كشف غموض الواقعة.

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