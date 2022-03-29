شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبوبكر؛ أن هناك أكثر من مليون فلسطيني اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وأشار إلى أنه لا زال هناك أكثر من 4400 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة اللواء قدري خلال الفعالية التي ترأسها الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بمقر الاتحاد بالقاهرة، بمناسبة تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وأدارها سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر ونظمتها لجنة فلسطين التي يرأسها الدكتور حسين شبانة الأمين العام المساعد.

اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطفال

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أطفالا قصر تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما و31 امرأة وفتاة بينهن أمهات ومرضى.

وأكد أن هناك 547 فلسطينيا محكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة؛ و600 أسير مريض منهم 200 أسير يحتاجون إلى الخضوع لعمليات جراحية عاجلة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن شهداء الحركة الأسيرة يبلغ 227 شهيدا ثلثهم توفي إثر التعذيب، 7 منهم جثامينهم محتجزة في مقابر الأرقام.

وأضاف اللواء قدري أبوبكر أن هناك أسرى فلسطينيين تتجاوز أعمارهم بين 70 و80 عاما، معربا عن تقديره لاتحاد المحامين العرب ودوره البارز في مساندة القضية الفلسطينية.