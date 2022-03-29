رئيس سيشل: القمة العالمية للحكومات تؤثر بشكل كبير على سياسات العالم

أكد رئيس سيشل "وافيل رامكالاوان"، اليوم الثلاثاء، أن القمة العالمية للحكومات منصة تتيح لكل حكومة في جميع أنحاء العالم إمكانية رؤية الاتجاه الذي يسير فيه العالم، مشيرا إلى أنها تؤثر بشكل كبير على اتجاهات وسياسات العالم في التعامل مع المستقبل.

ووصف رامكالاوان - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - القمة بأنها منجم ذهب متاح للجميع، موضحا أن العالم يحاول الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة المستدامة، وأن ذلك هو النقاش الأكثر إثارة للاهتمام الذي لا يزال قائما عندما ننظر إلى مستقبل الاقتصادات والرقمنة.

وحول التحديات الرئيسية التي تواجه سياسات الحكومة خلال الفترة المقبلة، قال رامكالاوان "بقدر ما يتعلق الأمر بسيشل، فإننا نركز على قضية التغير المناخي لأننا كدول جزرية صغيرة نامية، نأتي في مقدمة الدول المتأثرة وما يحدث حاليا في العالم الصناعي يؤثر علينا بشكل مباشر .. ومع ارتفاع مستوى سطح البحر على سبيل المثال فإن أكثر من 50 جزيرة من جزرنا تواجه خطر الاختفاء ببساطة.. لذلك، فإن تغير المناخ له أهمية قصوى بالنسبة لنا للتخفيف من التأثيرات السلبية وحماية البيئة".

وأضاف رئيس سيشل أن بلاده بصفتها دولة غير مسؤولة عن الآثار السلبية لتغير المناخ لأن انبعاثاتنا قريبة من الصفر، تريد أن ترى التزامًا حازمًا من الدول الصناعية لمساعدتها، لافتا إلى أنه ينبغي على الدول التي تؤثر على التلوث مساعدة هؤلاء المتأثرين بهذه الأضرار.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الإمارات وسيشل، وصف الرئيس رامكالاوان العلاقات بين البلدين بأنها "متميزة"، مشيرا إلى بلاده لم تستقبل فقط مستثمرين من الإمارات ولكن أيضًا لديها العديد من الزوار والسائحين، منوها بأن بلاده تلقت الكثير من المنح من الإمارات، حيث في الوقت الحالي تقوم سيشل ببناء مستشفى في إحدى الجزر برعاية الإمارات.