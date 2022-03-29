الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إن إسرائيل تواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول تعقيب على وقوع حادث إطلاق النار بتل أبيب: "قلبي مع العائلات التي فقدت أحباءها الليلة، وأدعو من أجل تعافي الجرحى، وأؤكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على ملابسات الحادث، ولن نقف مكتوفي الأيدي".

اجتماع الكابينت الإسرائيلي

ويعقد بينيت جلسة مشاورات أمنية، بعد قليل، يحضرها مسئولو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني، في أعقاب ازدياد العمليات في إسرائيل‏.

ووقعت 3 حوادث لإطلاق النار في بيني براك بتل أبيب، أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين، وإصابة آخرين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطيني من بين أحد منفذي عمليات إطلاق النار، بينما استشهد آخر. 

بينيت إسرائيل اطلاق النار تل أبيب بني براك رئيس الوزراء الاسرائيلي

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