الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شاهد.. كيف تفاعل الفنان طارق الدسوقى بعد إضاعة فرصة محققة للفراعنة

طارق الدسوقي أثناء
طارق الدسوقي أثناء مشاهد لقاء مصر والسنغال

حالة من الفرحة سيطرت على الفنان طارق الدسوقي عقب تنظيم هجمة قوية لمنتخب مصر أمام السنغال وسط انفعال عقب إضاعة فرصة محققة لإحراز هدف التعادل.

وتشهد جامعة أسيوط حضور الآلاف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالصالة المغطاة لمؤازرة منتخب الفراعنة أمام السنغال في مباراته اليوم.

ويشارك طارق الدسوقي بلجنة التحكيم في مسابقة الإبداع المسرحي العاشر المقامة بجامعة أسيوط بمشاركة الفنانة شيرين.

وأعرب الدسوقي، على هامش مشاركته في المسابقة، عن ثقته في قدرة المنتخب الوطني متمنيًا الفوز والتأهل لكأس العالم.

تابع خلال بث مباشر نقلته “الدستور”: “لاعبو المنتخب الوطني رجالة وعلى قدر كبير من المسئولية ويمتلكون جميع المقومات للفوز بمباراة اليوم أمام السنغال”.

وأوضح الدسوقي أن المباراة صعبة نظرًا للظروف المحيطة بها، خاصة أنها ستقام على الأراضي السنغالية وبين جمهوره.

ونصح الدسوقي مدرب المنتخب الوطني كيروش بالاعتماد على خطة هجومية خلال المباراة: “نتمنى أن نرى جملاً تكتيكية ممتعة وشكلاً هجوميا صريحا منذ بداية المباراة، خاصة أن الهجوم خير وسيلة للدفاع”.

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