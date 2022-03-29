سفارة فرنسا: اتفقنا مع «باشاغا» على إجراء الانتخابات في ليبيا

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، وأكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وذكرت السفارة الفرنسية في بيان لها، أن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، اتفق مع رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا.

وأضافت السفارة أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء البلاد، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار عبر اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).