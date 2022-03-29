تزامنًا مع المبادرة الرئاسية.. أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائمون بأعمال وزير الصحة، عن أن المبادرة الرئاسية لـ"الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تعد امتدادًا لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2018، تحت مظلة "100 مليون صحة" لدعم صحة مواطنينا وأمنهم الاجتماعي.

اكتشاف المرض مبكرًا يصل بنسبة الشفاء لـ 95%

وقالت دكتور نادية علوان، إن سرطان الكبد من أكثر الأنواع انتشارًا في الفترة الأخيرة، ويعد من أخطر أنواع مرض السرطان، حيث اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة يساعد على العلاج سريعًا والقضاء على المرض بشكل سريع تصل نسبة لأكثر من 95%.

وأوضحت أنه يجب أن يكون جهاز المناعة للمريض سليمًا بنسبة كبيرة من أجل مواجهة المرض في أقصر فترة ممكنة، ولفتت إلى أن التقنية الجديدة على حقن الجسم بـ"جسيمات نانومترية باعثة للضوء"، تنبعث منها موجات ضوئية قصيرة من الأشعة تحت الحمراء، بحيث تمشي من خلال مجرى الدم لكي تصل بالخلايا السرطانية وتدمرها.

كما نوهت علوان إلى أنه بالرغم من التكنولوجيا الحديثة إلا أن التقنيات المستخدمة في الوضع الحالي لا يمكن أن تتعرف على الكثير من الأورام الضئيلة.

العلاج المناعي يحارب خلايا السرطان

كما أكدت علوان أن العلاج المناعي، يحارب خلايا السرطان، وهو مهم للغاية لأن الأورام السرطانية التي لا تتم متابعتها بشكل سليم تنمو بشكل سريع، ووصفتها بحالة من حالات "التشريس" أي الانتشار بشكل سريع مما يؤثر على العلاج والاستجابة للشفاء بشكل سريع.

وأعربت علوان عن سعادتها بتلك المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصفتها بأنها من أكثر المبادرات الصالحة لهؤلاء الذين يعانون من ذلك المرض اللعين.