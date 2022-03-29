الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار

حادث إطلاق نار في
حادث إطلاق نار في إسرائيل

ارتفع عدد قتلى حادثي إطلاق النار في تل أبيب إلى خمسة، بحسب ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن وقوع 3 حوادث إطلاق نار في مدينتي "بني باراك" و"رامات جان" داخل تل أبيب.

وتمكنت قوات الشرطة الإسرائيلية من اعتقال منفذ الحادث. 

إسرائيل تجري مشاورات أمنية

ومن المقرر أن يجري نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشاورات في غضون ساعتين من الآن. 

ويشارك في المشاورات بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، وعومر بارليف، وزير الأمن الداخلي، بالإضافة إلى رئيس الأركان ومسئولي جهاز الأمن العام "الشاباك"، وجهاز الشرطة.

وأكدت نجمة داود الحمراء - هيئة الإسعاف الإسرائيلية - عن وجود إصابات خطيرة تحاول إنعاشها.

من جانبها، طالبت الشرطة الإسرائيلية، المستوطنين، بإخلاء الشوارع ومفترقات الطرقات، والتزام المنازل. 

ويعد ذلك ثالث حدث يقع في إسرائيل خلال شهر مارس.

اطلاق النار تل أبيب رئيس الوزراء الاسرائيلي إسرائيل الشاباك الجيش الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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