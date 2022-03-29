برلماني يطالب كشف باستهلاك مراكز الشباب من الكهرباء

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك ٤ ملاحظات هل تم تقديم كشف باستهلاك مراكز الشباب، موضحا اللجنة بحاجة لمعرفة استهلاك مراكز الشباب وما قدمته وزارة الشباب.

وأضاف القطامي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، كنواب بحاجة إلى توضيح من وزارة الكهرباء باستهلاك مراكز الشباب وتحديد المبالغ المطلوبة حتي لا يكون هناك أزمات .

وفيما يخص قراءة العداد ، هناك أزمة فعلية ليس كل العدادات يتم قراءتها أو قراءة العداد كامل مما يسبب مشاكل .

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة ومجلس النواب كيان واحد والجميع يعمل من أجل المواطن دون تمييز أو تفريق ، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يقوم بتطوير جميع المناطق والمحافظات وعلينا أن نستغل هذا التطوير من خلال وجود شرائح علي السيستم.

وتطرق النائب إلى منطقة الواحات موضحا أنه لا يجوز ان هناك بعض المناطق بالواحات لا يوجد بها كهرباء، مضيفا أن هناك مواطنين يعيشون بالظلام والناس بتعاني وهم أهالينا وعلينا أن ننقذهم من هذا الضرر والبعض شغال على جينتور.

وشدد القطامي أن منطقة الحيث بالواحات، قطعت بها الكهرباء ما يقرب من ٣٦ ساعة مما أفسد حياتهم ، مؤكدا أن دخول التيار الكهربائي لهذه المناطق سيوفر الكثير على الدولة.

وعلق رئيس اللجنة المهندس حسام عوض الله علي هذه الملاحظة، قائلا: محتاجين حصر بكل المناطق التي تحتاج إلي تيار كهربائي للعمل على حلها .

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لجلسة الغد الأربعاء ، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.