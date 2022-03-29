بايدن: حرب روسيا على أوكرانيا تهدد أوروبا ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وسنغافورة ملتزمتان بحرية الملاحة والتجارة في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه ناقش مع رئيس الوزراء السنغافوري شواغلهما فيما يخص حرية الملاحة بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأضاف جو بايدن "نتشارك مع سنغافورة القلق بشأن التجارب الصاروخية البالستية لكوريا الشمالية المزعزعة للاستقرار وندعوها للامتناع عن الاستفزاز".

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله رئيس وزراء سنغافورة على أن حرب روسيا على أوكرانيا تهديد لأوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما طالب الرئيس الأمريكي، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.

من جهته أكد رئيس وزراء سنغافورة أن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات على آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس بايدن اتفق مع قادة أوروبيين على مواصلة إرسال مساعدات دفاعية لأوكرانيا.

واعتبر بايدن أن العالم شهد ردًا موحدًا ضد الحرب على أوكرانيا، مضيفًا: "نحتاج للتأكد من خفض روسيا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا".

وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين كي يفتح "ممرات إنسانية" في أوكرانيا والرئيس الروسي يطلب وقتًا للرد.

وقال الكرملين في وقت سابق اليوم إن بوتين وماكرون ناقشا في اتصال هاتفي ملف دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، فيما أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي أنه من المستحيل دفع ثمن عقود الغاز بالروبل.

وأوضحت الخارجية البولندية في وقت سابق اليوم أن حكومتها تخوض نقاشات مكثفة بشأن حظر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن هناك انقسامات في حلف الناتو بشأن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا فيما يتطلب إرسالها لطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا يحتاج قرارًا من الناتو.