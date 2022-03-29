شقق لأبناء دور الرعاية وإعلان إجراءات علاج متعاطي المخدرات.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

شهدت وزارة التضامن، اليوم، العديد من الانشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

-وزيرة التضامن: 600 شقة لأبناء دور الرعاية كل عام.. ودفعة أولى فى أبريل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرحلة الأولى لتسليم الشقق لأبناء دور الرعاية بدأت بحصر الأطفال والتحقق منهم ومن أماكن الشقق، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم هذه الخطوة.

وأكدت القباج، فى تصريحات، أنه تتم إتاحة ما يقرب من 600 شقة كل عام لاستيعاب الأبناء بعد بلوغهم سن 21 سنة بحق الانتفاع بهذه الشقق، مشيرة إلى أن فترة ما بعد الرعاية اللاحقة تتبع هؤلاء الأطفال، قائلة: «مازالوا شبابًا صغارًا يحتاجون دعمًا وتوجيهًا وحماية».

https://www.dostor.org/4042664



-«علاج الإدمان» يكشف إجراءات التعامل مع مرضى التعاطي

أكد صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الضوابط للعمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن جلسة الأخصائى النفسى بالخط الساخن، تبدأ بإجراء مقابلات مع المرضى، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة (المرضى الجدد).

https://www.dostor.org/4042925

-«القباج» تدعو المنظمات الدولية إلى الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون

عبرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مجمع الفلك لرعاية أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب متلازمة داون، تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011 بإعلان يوم 21 مارس يوماً عالمياً.

https://www.dostor.org/4043179



-التأمينات تحدد موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد 3 أيام، الجمعة المقبل، صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة 13%، بحد أدني 120 جنيهًا وحد أقصي 1222 جنيهًا.

https://www.dostor.org/4043028