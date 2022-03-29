الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يصل استاد مباراة مصر والسنغال بالعاصمة داكار

جريدة الدستور

وصل الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة إلى الملعب الأولمبي الجديد بمدينة ديامينياتو بالعاصمة السنغالية "داكار"؛ لحضور مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره السنغالى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يأتي حضور  وزير الشباب والرياضة المباراة فى إطار تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب الوطنى فى المباراة المرتقبة أمام السنغال، والتحفيز المعنوي للاعبين مع تواجد الجماهير المصرية التى توجهت إلى السنغال لحضور المباراة.

يشهد المباراة السفيرة نهى خضر سفير مصر بالسنغال، ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وكذا حضور مسئولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة السنغالى.

وتنطلق مباراة العودة بين مصر والسنغال فى تمام السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، فى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022 م، وانتهت المباراة الأولى بفوز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى.

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