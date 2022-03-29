الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«القومي للسينما» يقيم احتفالية الطفل اليتيم بمركز ثروت عكاشة (صور)

احتفالية الطفل اليتيم
احتفالية الطفل اليتيم

أقام المركز القومي السينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف "احتفالية الطفل اليتيم" اليوم الثلاثاء، بمركز ثروت عكاشة الثقافي.

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وشارك في الاحتفالية كلا من السيناريست زينب عزيز والكاتب المسرحي محمد عبدالحافظ، والكاتب مجدي الشحري مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما وعدد من فناني المركز القومي للسينما.

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وقال الكاتب مجدى الشحرى إن الاحتفالية افتتحت بفقرة التنورة فى مدخل المركز ثم فقرة الساحر والأرجواز، وتم توزع هدايا للأطفال المشاركين فى الاحتفالية.

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واختتمت الاحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلى للأطفال، بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومى للسينما وهم رانية محمود وهيثم الباجوري وعمر فرج ونورا احمد ومرفت عبدالراضي وعلاء أبو باشا وإسكندر عزيز.

وهم السيناريست للسينما المركز القومي للسينما هيثم المركز القومي لثقافة الطفل اليوم الثلاثاء محمد عبدالحافظ

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