بعد لقاء السيسى نائبة وزراء الكونغو.. تفاصيل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكونغو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية، والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة.

وترصد "الدستور"، العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكونغوا الديمقراطية :

نوفمبر 2011

قابل الرئيس السيسى الرئيس الكونغولي " فيليكس تشيسيكيدى" في مدينة جلاكسوا باسكتلندا أثناء عقد قمة المناخ العام الماضي، وتطرق الحوار بينهما للحديث عن العلاقات بين البلدين سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، وكذلك من أجل التنسيق والدعم بين البلدين في شتى المجالات .

السيسى يشيد برئاسة الكونغوا للأتحاد الأفريقي

خلال رئاسة الكونغو للأتحاد الأفريقي، أعلن السيسي تقديره لجهود الكونغوا المبذولة من أجل حل مشكلة سد النهضة ومحاولتها المستمرة لتسوية النزاع.

أكتوبر 2021

عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع إيف بازيبا ماسودي نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدمت بازيبا ماسودي بطلب لمد بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين فى مجال المياه لمدة خمسة سنوات جديدة بين عامي ٢٠٢٢- ٢٠٢٧، مشيرة لرغبة بلادها في استمرار مسيرة التعاون مع مصر في مجال المياه، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها مركز التنبؤ بالفيضان بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، معربة عن رغبتها في أن تشمل علاقات التعاون المستقبلية تقديم الدعم المصري للكونغو في مجال حصاد مياه الأمطار.

سبتمبر 2021

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية والمندوب الكونغولي الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة

نقل السفير الكونغولي رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلًا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

سبتمبر 2021

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو، حول مناقشة عدد من موضوعات المتعلقة بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الأفريقية .

ديسمبر 2020

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية في الكونغو الديمقراطية، وتبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل تولي الكونغو مسئولية رئاسة الاتحاد الأفريقي.

زيارة زوجة الرئيس الكونغولي لمصر نوفمبر 2020

زارت دينيس تشيسيكيدي، زوجة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر في إطار تدعيم علاقات الصداقة والروابط الأخوية بين البلدين، وقبل ذلك بشهر واحد استقبل الرئيس السيسي، مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي من أجل تسليم الرئيس السيسي رسالة من نظيرة الكونغولي.

مارس 2020

قام سامح شكري، وزير الخارجية، بزيارة للكونغو الديمقراطية، استقبله رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشِسيكيدي.

وقام "شكري" بتسليم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس "تشسيكيدي"، والمتضمنة التطورات الخاصة بملف سد النهضة؛ كما استعرض "شكري" موقف مصر في هذا الشأن، مؤكدًا رغبتها في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث.