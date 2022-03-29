«أرابيسك».. كيف جسدت لوسي شخصية «أنوار» كما توقع أسامة عكاشة؟

هناك الكثير من المسلسلات التي كانت تناقش قضايا هادفة، ومن بينها هذا العمل الفني الذي جمع عميد الأدب التليفزيوني الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مع المخرج جمال عبد الحميد لأول مرة في هذا العمل التليفزيوني «أرابيسك».

من المسلسلات التي كانت مليئة بالتفاصيل في اختيار الشخصيات، فقد اعتذر عن تجسيد البطل عدد كبير من الفنانين منهم نور الشريف وعادل إمام ومحمود عبد العزيز، ولكن استقر في النهاية على الفنان صلاح السعدني، وفقا لما جاء في كتاب "أساطير الدراما" للكاتب محمد مسعود عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

وكان اختيار الشخصيات النسائية أيضا له قصة فهناك من اعتزل وهناك من كان الدور لائق عليه قبل البدء فى العمل، ومن بين هذه الشخصيات شخصية "أنوار" التي جسدتها الفنانة لوسي.

وبحسب ما قالته الفنانة لوسى عن مشاركتها في المسلسل، فقد بدأت بمكالمة تليفونية بينها وبين الكاتب أسامة عكاشة الذي أخبرها بأن تذهب إلى استوديو الأهرام، وسيكون موجودًا وكان هذا اليوم يوافق عيد ميلاد الفنانة هدى سلطان.

وانتهت المكالمة بينهما بعد أن شرح لها الكاتب الشخصية، وبعدها قامت لوسي بشراء صبغة لتغميق لون شعرها، ونزلت على الفور اشترت نظارة طبية من شارع فيصل بحسب بكلامها وفستان"دريل" أصفر، ووضعت فوق رأسها "باندانة" وذهبت إلى "استوديو الأهرام" بعد أن قامت بشراء تورتة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان.

ودخلت لوسى إلى البلاتوة وعندما رأها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قال: "دى أنوار"، فردت لوسي قائلة:" مين أنوار دي يا أستاذ، أنا لوسي"، فقال ضاحكا: «لا أنتى أنوار».

واستكملت لوسي: «بعد الاحتفال بعيد الميلاد قال عكاشة عندنا شخصية حلوة أوى هنبعتهالك، قالت تبعتوها لى فين يا أستاذ ما أنتم شغالين، فقال أمضى العقد علشان نشتغل على طول، وهنبعت لك السيناريو، فقلت له تحت أمرك يا أستاذ لكن أنا بطالب برفع أجري، فأجري في ليالي الحلمية صرفته على ملابس شخصية حميدة، فوافق على رفع أجرها، وبدأت بالفعل تجسيد الدور، ومن ضمن هذه المشاهد فقلت عدلت بعض الجمل في الشخصية».