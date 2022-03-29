الثلاثاء 29 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أرابيسك».. كيف جسدت لوسي شخصية «أنوار» كما توقع أسامة عكاشة؟

كواليس دخول لوسى
كواليس دخول لوسى مسلسل أرابيسك

هناك الكثير من المسلسلات التي كانت تناقش قضايا هادفة، ومن بينها هذا العمل الفني الذي جمع عميد الأدب التليفزيوني الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مع المخرج جمال عبد الحميد لأول مرة في هذا العمل التليفزيوني «أرابيسك».

من المسلسلات التي كانت مليئة بالتفاصيل في اختيار الشخصيات، فقد اعتذر عن تجسيد البطل عدد كبير من الفنانين منهم نور الشريف وعادل إمام ومحمود عبد العزيز، ولكن استقر في النهاية على الفنان صلاح السعدني، وفقا لما جاء في كتاب "أساطير الدراما" للكاتب محمد مسعود عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

وكان اختيار الشخصيات النسائية أيضا له قصة فهناك من اعتزل وهناك من كان الدور لائق عليه قبل البدء فى العمل، ومن بين هذه الشخصيات شخصية "أنوار" التي جسدتها الفنانة لوسي.

وبحسب ما قالته الفنانة لوسى عن مشاركتها في المسلسل، فقد بدأت بمكالمة تليفونية بينها وبين الكاتب أسامة عكاشة الذي أخبرها بأن تذهب إلى استوديو الأهرام، وسيكون موجودًا وكان هذا اليوم يوافق عيد ميلاد الفنانة هدى سلطان.

وانتهت المكالمة بينهما بعد أن شرح لها الكاتب الشخصية، وبعدها قامت لوسي بشراء صبغة لتغميق لون شعرها، ونزلت على الفور اشترت نظارة طبية من شارع فيصل بحسب بكلامها وفستان"دريل" أصفر، ووضعت فوق رأسها "باندانة" وذهبت إلى "استوديو الأهرام" بعد أن قامت بشراء تورتة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان.

ودخلت لوسى إلى البلاتوة وعندما رأها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة قال: "دى أنوار"، فردت لوسي قائلة:" مين أنوار دي يا أستاذ، أنا لوسي"، فقال ضاحكا: «لا أنتى أنوار».

واستكملت لوسي: «بعد الاحتفال بعيد الميلاد قال عكاشة عندنا شخصية حلوة أوى هنبعتهالك، قالت تبعتوها لى فين يا أستاذ ما أنتم شغالين، فقال أمضى العقد علشان نشتغل على طول، وهنبعت لك السيناريو، فقلت له تحت أمرك يا أستاذ لكن أنا بطالب برفع أجري، فأجري في ليالي الحلمية صرفته على ملابس شخصية حميدة، فوافق على رفع أجرها، وبدأت بالفعل تجسيد الدور، ومن ضمن هذه المشاهد فقلت عدلت بعض الجمل في الشخصية».

مسلسل أرابيسك الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة المخرج جمال عبد الحميد البطل صلاح السعدني لوسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في بني براك بتل أبيب

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

كيفية تسجيل العقارات والممتلكات بالشهر العقاري في القانون الجديد 2022

مقتل 4 إسرائيليين فى إطلاق نار بتل أبيب

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

صور

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ5.. واعتقال منفذ حوادث إطلاق النار

مقتل 4 إسرائيليين فى إطلاق نار بتل أبيب

تطور العلاقات بين الأردن وإسرائيل: زيارات رئاسية وأمنية قبل حلول «رمضان»