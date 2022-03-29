الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والآثار تشارك بالملتقى التوظيفي الأول بـ«سياحة وفنادق» المنصورة

صور المشاركة
صور المشاركة

فى إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار والمؤسسات التعليمية السياحية تشارك الوزارة فى فعاليات الملتقى التوظيفى الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، والذى عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 بجامعة المنصورة، تحت شعار "مستقبلك يهمنا"، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور 50 عاما على إنشاء جامعة المنصورة.

 

وشارك في الاحتفالية ممثلان عن وزارة السياحة والآثار كلا من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وعدد من القيادات بالجامعة.


وخلال الاحتفالية، تسلم  كل من ممثلى الوزارة درعا تكريميا أهدته الجامعة لوزارة السياحة والآثار تقديرا لجهودها المبذولة من أجل زيادة فرص التوظيف في القطاع السياحي، وضمان وجود فرص أكثر للعمل، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بالقطاع السياحي.

 

وحرصت الوزارة  على المشاركة في ورشة العمل الثانية المقامة ضمن فعاليات الحفل من خلال كلمة ألقتها الدكتورة شيماء فوزى عضو بالإدارة المركزية للشركات، بعنوان "التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتوفير فرص العمل"، في ضوء تشجيع الوزارة للخبرات العلمية.

والمؤسسات التعليمية السياحية وزارة السياحة مستقبلك يهمنا السياحة والفنادق

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وائل لطفي

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