قائد الجيش اللبنانى يبحث مع الوفد الأمريكى وضع المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة وفدًا أمريكيًا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" أمريكان تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير إد جبريال وبحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وبحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وضع المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان.

وتناول اللقاء سبل دعم الجيش اللبناني لمواجهة الأزمات التي يعاني منها لبنان في الوقت الراهن.

والتقى وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان أمس الإثنين، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبحثا الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستعدادات الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.

على صعيد متصل، استقبل قائد الجيش سفير دولة ساحل العاج في لبنان والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.