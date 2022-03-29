الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الزقازيق تنجح فى تجديد رخصة زراعة الأعضاء ثلاث سنوات

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق فى تجديد رخصة زراعة الأعضاء

نجحت جامعة الزقازيق  فى تجديد رخصة زراعة الأعضاء ثلاث سنوات، وبدأ برنامج زراعة الأعضاء الكلى عام 2006 وتعثر بعدها لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة إلى برنامج زراعة الكبد الذى بدأ عام 2019 وبإرادة قوية من قيادة الجامعة متمثلة في الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ومدير برنامج زراعة الأعضاء  الدكتور يحيى زكريا فى دفع البرنامج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة فى سبتمبر 2020، وتم دفع قطار برنامج زراعة الأعضاء حتى وصل إلى الحالة العاشرة، الأمر الذي ساهم في تجديد رخصة البرنامج لمدة ثلاث سنوات، لخدمة المرضى وتقليل فترات الانتظار لهم بالمجان.

وأشار رئيس الجامعة إلى دعم الدولة الكبير فى إتاحة زراعة الأعضاء للمواطنين بالمجان سواء كانوا خاضعين للتأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة ، والذى  يعد من الملفات البارزة التي تولي لها القيادة السياسية في مصر اهتماماً كبيراً لما له من تأثير على صحة المواطنين ، مشيراً سيادته إلى الدور المتميز لكافة المساهمين بهذا الإنجاز من قطاع المستشفيات بجامعة الزقازيق والناتح عن العمل بروح الفريق الواحد والخبرة والكفاءة التي تتمتع بها الفرق الطبية المتخصصة التي قامت بإجراء هذه العمليات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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