منتخب مصر يطلب تأجيل المباراة أمام السنغال

قال مراسل أون تايم سبورتس، إن منتخب مصر طلب تأجيل انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة بسبب الازدحام.

ويعوض ياسر إبراهيم ومحمود علاء في خط الدفاع غياب محمود الونش ومحمد عبدالمنعم، حيث يغيب الأول للإيقاف والثاني للإصابة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره السنغال مساء اليوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022.

جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود علاء، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.