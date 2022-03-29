الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال بتصفيات المونديال

جريدة الدستور

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره السنغال مساء اليوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022.

ويعوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع غياب محمود الونش ومحمد عبدالمنعم حيث يغيب الأول للإيقاف والثاني للإصابة.

تشكيل مصر الرسمي أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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