محافظ أسيوط يستعرض جهود المحافظة استعدادا لشهر رمضان

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع وجهود التعامل مع ملف التعديات والاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجميع المحافظين.

وحضر الفيديو كونفرانس مع المحافظ محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع المصريين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام ومصرنا الحبيبة تنعم بالتقدم والازدهار.

وأكد أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسئولين بالمحافظات للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مشددا على أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين منوهًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً وأهمية أن تتم هذه الأمور بصورة محكمة ضمانًا لذهاب هذه السلع لمستحقيها.

من جانبه أكد محافظ أسيوط استعداد المحافظة لشهر رمضان المبارك مستعرضًا الجهود التي تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توفير السلع المختلفة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة واقامة المزيد من المعارض والشوادر التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف حيث تم افتتاح 16 فرع لمعرض أهلا رمضان بمختلف المراكز بجانب المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنفذها مديريتي التموين والزراعة والشوادر التي تنفذها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنافذ القوات المسلحة التي يبلغ عددها 22 منفذًا ثابتًا و18 منفذ متحرك بالإضافة إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع مشيرًا إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

كما أوضح المحافظ أن هناك تنسيق مستمر مع التموين والزراعة فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التى من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد منوهًا إلى أنه تم عقد اجتماعًا جماهيريًا مع المزارعين ومسئولي الجمعيات الزراعية ضمن سلسلة مؤتمرات سيتم عقدها خلال الفترة القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح بحضور كافة الجهات المعنية والمزارعين بكافة القرى والمراكز.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه يتابع بنفسه يومياً آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية ويقوم بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري على جميع الملاحظات والتصدي لأي تعدي ومنعه في المهد كما يتم حصر أسماء المعتدين وإرسالها للجهات المعنية في التموين والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكدًا أننا لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.