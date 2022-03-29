حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني من مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيام عدد من الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك يتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهم، والتي ضمت (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل، وشقيقه)، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثاني (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي - هاتف محمول).بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني).

كما أمكن الاستدلال على عدد (3) من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته .