مساعد وزير الخارجية يصل جيبوتى على متن أول رحلة طيران مباشر «صور»

وصل السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، صباح اليوم، إلى مطار جيبوتي على متن أولى رحلات الطيران المباشر بين البلدين الشقيقين.

واستقبل السفير عيسى كل من مؤمن حسن بري، وزير الأوقاف والقائم بأعمال وزير النقل، ومحمد ورسمه ديريه، وزير التجارة والسياحة، وذلك لتدشين خط الطيران المباشر والاحتفال بهذه المناسبة التي شهدت حضور عدد آخر من المسئولين في جيبوتي، وأعضاء السفارة المصرية في جيبوتي.

الاحتفال بتدشين خط طيران مباشر بين مصر وجيبوتي

خط طيران مباشر بين مصر وجيبوتي

وألقى وزير الأوقاف الجيبوتي القائم بأعمال وزير النقل، كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن تدشين خط الطيران المباشر يأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في ضوء نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جيبوتي في مايو من العام الماضي، والزيارة التي أجراها إسماعيل عمر جيله الرئيس الجيبوتي إلى القاهرة في فبراير الماضي.

من جانبه، حرص السفير عيسى على تأكيد أن افتتاح خط الطيران سيسهم في دفع مختلف مسارات التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض المشروعات وبرامج التعاون الجاري تنفيذها في هذا الصدد، ومن بينها مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية في المنطقة الحرة بميناء جيبوتي، بالإضافة إلى افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، والتعاون بين الأزهر الشريف والمعاهد الدينية الجيبوتية، وإنشاء مستشفى مصري بجيبوتي متخصص في مجال طب الأطفال والنساء.

وسلم مساعد وزير الخارجية، بهذه المناسبة، شحنة نظارات طبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية للأشقاء في جيبوتي، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم قطاع الصحة والرعاية الطبية في دولة جيبوتي الشقيقة.