«التعليم» تعلن عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28، على أن يتم البدء في أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2022/6/24.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغت عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم الفني، بقاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة، المؤتمر الأول لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022 والذى تقام فعالياته يومي 28، 29 مارس 2022 تحت رعاية ودعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إيمانًا منه بدور الاتحادات الطلابية وبناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها من أجل إعداد طالب معتز بذاته، ومبدع لديه قبول للآخر وفخور بتاريخ بلاده وقادر على التنافس محليًا وإقليميًا وعالميًا.

قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، فى كلمته، إن حدث اليوم هو صورة من صور الديمقراطية فى التعليم، ولابد أن نعمل على تعليم الديمقراطية لتمكين الطلاب من مهارات القيادة، والتعبير عن الرأي.