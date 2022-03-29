آخرهم رجائي عطية.. مشاهير رحلوا في مارس 2022

شهد شهر مارس رحيل عددًا من المشاهير المصرية في أيام مُختلفة، حيثُ غيّم الحزن طوال الشهر على العديد من المتابعين والمحبين لهؤلاء المشاهير، فضلاً عن اكتظاظ صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والمواساة على رحيلهم.

وتُبرز «الدستور» خلال السطور التالي رحيل عددا من المشاهير المصرية في أيام مختلفة من شهر مارس الجاري.

أنيسة حسونة

توفيت الأيقونة العلمية والنائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، في 13 من شهر مارس الجاري، متأثرة بمرض السرطان عن عمر ناهز 69 عاما.

حيث تعتبر الفقيدة أنيسة حسونة من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، ولها العديد من الإسهامات الإنسانية والمشاريع البارزة في مساعدة الشباب وتقديم كافة المساعدات للجميع، وكان آخر ظهور لها في حفل تكريم "المرأة المثالية" وكرمتها حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في هذا اليوم العالمي للمرأة تقديرا لدورها وجهدها في العمل الخيري.

زكي فطين

توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب في 20 مارس الجاري، عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان اللعين، وتمّ تشييع جثمانه في الرابعة عصرًا بذات اليوم من مسجد مسجد السيدة نفيسة.

وكان عبد الوهاب يعاني من بسرطان الرئة وورم المخ، الذي أُصيب بهما في أعوام مختلفة متتالية، وأعلن ذلك خلال لقاء تلفزيوني له، مشيرًا لخضوعه إلى جلسات الإشعاع، لكنَّ أمر الله يفذ.

الفريق عبد رب النبي

توفى الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في 23 من مارس الجاري، بعد مسيرة طويلة من التضحية لبلده والفداء لتعلية اسم مصر ورفع شأنها والحفاظ على مجدها وعزّها.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة- في بيان رسيمي لها- الفريق عبد رب النبي حافظ قائله: "إنه ابنًا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر".

الفريق عبد المنعم خليل

توفى الفريق عبد المنعم خليل، في 23 مارس الجاري، حيث كان قائدًا للجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة، ومن أبرز القادة في المصريين طوال مسيرته الحافلة.

تولّى مناصب كبيرة في القوات المسلحة، بدأت بقائد فصيلة عقب تخرجه من الكلية الحربية، ثُم قيادات أخرى أكبر في الوحدات، مرورا وصولا لقيادته الجيش الثاني الميداني مرتين في أخطر وأهم الفترات التي مرت على الجيش الثاني الميداني في تاريخه مرة في حرب الاستنزاف والمرة الأخرى في الجزء الثاني من حرب أكتوبر.

أحمد حلاوة

توقى الفنان أحمد حلاوة، في 25 مارس، بعد أيام من إشاعة وفاته، متأثرًا بفيروس كورونا، عن عمر 73 عامًا، حيثُ أعلن بشكل رسمي خبر وفاته في ذلك اليوم، الفنان منير مكرم، مؤكدًا وفاته بمستشفى زايد التخصصي.

وكان الفنان أحمد حلاوة قد نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

رجائي عطية

توفي المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر السبت 26 مارس، إثر وعكة صحية مفاجئة داخل المحكمة.

وتعرض عطية إلى إغماء مفاجئ أثناء وجوده داخل محكمة جنايات إمبابة بمحافظة الجيزة، لحضور جلسة محاكمة عدد من المحامين. وعقب ذلك أعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة عطية.