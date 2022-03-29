المشدد 15 سنة لعاملين سرقا ربة منزل تحت التهديد في مسكنها

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بسرقة ربة منزل تحت التهديد والاعتداء عليها داخل مسكنها بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بورود بلاغ من المجني عليها "ن م "، 31 سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية تابعة لدائرة مركز أبو حماد، تتهم فيه كلٍ من عبدالرحمن س أ "، 24 سنة، عامل، مقيم بقرية الملاك التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، و"عبدالله ش "، 21 سنة، عامل، مقيم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بسرقتها تحت التهديد والاعتداء عليها في مسكنها وتصوير الواقعة بالهاتف المحمول خاصتها والاستيلاء عليه.

وتبين صحة الواقعة والاتهام، وأن المتهمين تابعا مسكن المجني عليها وكانا يراقبانها عن بعد وما أن تيقنا من تواجـدها منفردة بمسكنها رفقـة صـغيرها، فسنحت لهما الفرصة لتنفيـذ ما سـولت لهما نفسيهما، وأعدا لذلك الغرض أدوات وأسلحة بيضاء (سكين) وشـريط لاصق وصاعق كهربائي ومفك، فيما تسلل الأول إلى مسكنها والدلوف إليه بواسطة الكسر من نافذة إحدى الغرف، وتبعه المتهم الثاني، قبل أن يُقدما على إيثاق المجني عليها وتعصيم أعينها وتكميم فمها، وألقيا الرعب في نفسها بتهديدها بفلذة كبدها وبالصاعق الكهربائي، وفور ذلك تمكنا من الاستيلاء على المال المنقول المملوك للمجني عليها.

وعقب السرقة واقع المتهمين المجني عليها كرهًا عنها، إذ كبلاها من يداها وكمما فمها، واعتدى كلٍ منهما عليها حتى أغشي عليها، فأفاقها الأول ليوالي ما يفعله بها من جرم، وعقب جريمتهما قاما بتصويرها وهي مجردة من ملابسها، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.