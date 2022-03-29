طاقة النواب توصي بالتوسع في تركيب العدادات الكودية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة الخاص بالنائبة جيهان البيومي، بشأن عدم قراءة العدادات الكهربائية بالمنازل وتقدير عشوائي للمبالغ المستحقة.



وقال محمود السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بالتعاون مع مباحث الكهرباء ووزارة الداخلية تقوم بمتابعة مستمرة لما يحدث من سرقة للتيار الكهربائي، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، موضحًا أن الشركة بها إدارة تسمى «إسعاد العملاء»، وتهدف إلى التواصل مع المواطنين، للتسهيل عليهم فى التقديم على العدادات الكودية مجانا.

وتابع: «الوزارة تقوم بدوريات مستمرة لمواجهة سرقة التيار، وبنقسط رسوم تركيب العدادات للكودية تسهيلا للمواطنين».



ومن جانبها، قالت النائبة جيهان البيومي مقدمة الطلب، أنها تسعى لمواجهة سرقة التيار الكهربائى، مؤكدة أنها جريمة إهدار مال عام، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، لأن الجمهورية الجديدة تسعى للمساواة والعدالة.



وأوصت اللحنة، بضرورة مخاطبتها من قبل شركة "شعاع" لقراءة العدادات الكهربائية، بحجم ما تقوم به ونسبة قراءة العدادات للمواطنين، للوقوف على أساس مشكلة شكوى المواطنين بشأن المغالاة فى فواتير الكهرباء.



كما طالبت اللجنة بتكثيف حملات مباحث الكهرباء للحد من حالات سرقة التيار الكهربائى وحفظ حق الدولة.