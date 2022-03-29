الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تحدد قيمة فدية الإفطار فى رمضان: إطعامُ مسكين عن كل يوم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن فدية الإفطار في رمضان بسبب عذر، هو إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالي، عشرة جنيهات يوميا.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المولى عز وجل يقول، ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

وشددت على أن الفدية تجب على المريض بمرض لا يُرجَى شفاؤه، بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام، والكبير في السن الذي يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك يوم الجمعة الأول من شهر أبريل.

وتعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (10 - 25 دقيقة).

دار الافتاء المصرية فدية الإفطار رمضان دار الافتاء شهر رمضان المبارك

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