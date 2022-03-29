الثلاثاء 29 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ثقافة المنيا» تحتفل بعيد الأم ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي (صور)

ثقافة المنيا تحتفل
ثقافة المنيا تحتفل بأعياد المرأة

عقد قصر ثقافة المنيا اليوم الثلاثاء، احتفالًا بعيد الأم ضمن احتفاليتها بالأسبوع الثقافي المقام بالمدرسة الفندقية في مدينة المنيا تحت رعاية هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة وضياء مكاوى رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي. 

وخلال الاحتفال، قال خيري فؤاد نقيب المعلمين وعضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة على مر العصور كانت عديمة القيمة قبل أن يأتي الإسلام ويعظم دورها ويمنحها كافة الحقوق التي نصت عليها الكتب السماوية.

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وتابع: اليوم  نجحت المرأة في إثبات نفسها بالعديد من مواقع المسئولية حيث تولت منصب الوزير وحتى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، كما أن الدستور انحاز للمرأة في كل شيء محاربًا كل أشكال العنف ضدها.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا عليوة مديرة قصر الثقافة، إن برنامج الأسبوع الثقافي مستمر حتى نهاية الشهر الجاري من ندوات وعرض أفلام مصريه وعربيه وأعمال مسرحية وموسيقية وكورال أطفال يجسد مسيرة المرأة المصرية عبر العصور.

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من ناحية أخرى، تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر تمكين ذوي الهمم في المجتمع تحت عنوان "تحديات الماضي واستشراف المستقبل لذوي الهمم"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء الوزير أسامة القاضي و في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، باليوم العالمي لذوى الهمم القادرون باختلاف 

ثقافة المنيا تحتفل بأعياد المرأة
ثقافة المنيا تحتفل بأعياد المرأة
ثقافة المنيا تحتفل بأعياد المرأة
ثقافة المنيا تحتفل بأعياد المرأة

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ثقافة المنيا الأحتفال بأعياد المرأة الأم الأسبوع الثقافي بالمدرسة الفندقية خيري فؤاد رانيا عليوة

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وائل لطفي

العمدة الثقافي!

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