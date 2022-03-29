صحة الإسماعيلية: الكشف على 2083 مواطن بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانيا متعددة التخصصات للكشف بالمجان على أهالي قرية "أم عزام" التابعة لمركز ومدينة القصاصين، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

واستمرت الحملة على مدار يومى 28 و 29 مارس الجاري، بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف خلالها علي 2083 مواطن.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن القافلة شملت عيادات متنقلة فى 12 تخصص طبي، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي مجانى، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحى للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط و سكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.