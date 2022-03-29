على طريقة ويل سميث.. كيف تتعامل إذا أهان شخص ما حبيبك؟

كانت لحظة خاطفة في حفل توزيع جوائز الأوسكار وتاريخ هوليوود، ردًا على مزاح كريس روك حول تسريحة شعر جادا اقتحم ويل خشبة المسرح، وصفع الممثل الكوميدي بقوة في وجهه قبل أن يعود إلى مقعده، ثم صرخ: "احتفظ باسم زوجتي بعيدًا عن فمك اللعين".

انقسم رواد مواقع التواصل، وأدان البعض هذا العمل العدواني، ووصفه بأنه "أبشع لحظة" في تاريخ جوائز الأوسكار، واندفع آخرون للدفاع عن ويل ، واستدعوا كريس روك لأنه سخر من مرض جادا وأثنى على الفائز بجائزة الأوسكار لقيامه بحماية زوجته.

وعلى طريقة ويل سميث، قام زوج نيكول سابا يوسف الخال بنشر مقطع فيديو على انستجرام من أجل السخرية هو يتناول الطعام مع زوجته وتكفل شخص عليهم مصور وسأله ماذا تفعل لو كنت مكان سميث، قال: “التنمر أصبح موجودًا وتعود عليه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية لن أسكت، تبغي تعرف شو” وفجأة لكم الشخص بشكل مفاجئ إيحاءاً منه بأن رد فعله سيكون أعنف في حالة التنمر على زوجته نيكول.

عندما تكون في علاقة ماذا يجب أن تفعل إذا تعرض شريكك للإهانة أو السخرية أو الإساءة بأي شكل من الأشكال؟

يعرف الكثير من الناس شعور أن يكون هناك شخص ما يندفع للدفاع عنك عندما لا تطلب منه ذلك، وفي بعض الأحيان قد يجعل التجربة برمتها محرجة أكثر، وتصعيد الأمور دون داع، ومع ذلك إذا تعرضت للإهانة وجلس شريكك هناك ولم يقل شيئًا فمن المحتمل أن تشعر بشعور سيء أيضًا.

لكي نكون واضحين، الضرب أو الصفع أو اللجوء إلى أي نوع من العنف ليس أبدًا ردًا مناسبًا، لذلك كيف تحقق التوازن وتمنح شريكك الدعم الذي يحتاجه دون إثارة المشكلة عنك وعن غضبك؟

تقول نعومي سيجال أخصائية العلاج النفسي للأزواج ومؤسسة The Couple gl,ru لموقع مترو Consultancy: "إذا لم تكن المشكلات تمثل خطرًا جسديًا مباشرًا، قد يكون من المفيد التحقق أولاً من شعور كما حيال الموقف ومعرفة الدعم الذي يحتاجه شريكك.. هذا يسمح لكما بإقامة علاقة عاطفية داعمة والاتفاق بينكما على الاستجابة المناسبة، حتى تشعر كما لو أنكما تواجهانه معًا".

إذا لاحظت أنهم بحاجة إلى المساعدة، فيمكنك التدخل من خلال رسم بعض الحدود، اجعل الشخص الذي يهينهم يلاحظ أن ما يقولوه أو يفعلوه خطأ.

في حالة Jada and Will يمكن أن يكون هناك شك في أن النية كانت للدفاع عن زوجته وإغلاق عدم الاحترام الذي تسببه النكتة، لكن البعض تساءل عما إذا كان من الأفضل تسوية الأمر على انفراد أو بعد الاحتفال.

يجب أن يكون هناك اتفاق بين الشريكين حول الطريقة التي ينبغي الرد بها، لأنها تنتطوي على مخاطر الكثير من ردود الفعل العاطفية غير المرغوب فيها، والإحراج هو أحدها.