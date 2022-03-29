سفير مصر فى بروكسل يعرب عن اهتمام القاهرة باستضافة بعثة اقتصادية بلجيكية

التقي السفير دكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، رئيس وزراء حكومة إقليم الفلاندرز «أحد الأقاليم الثلاثة التي تشكل مملكة بلجيكا وحكومتها الفيدرالية»، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الأمن والشئون الداخلية بالحكومة الفيدرالية السابقة.

وتناول اللقاء التطور الذي تشهده مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفرص تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا استغلالا للزخم الذي نتج عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل، خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الماضي، واللقاءات التي عقدها مع ملك بلجيكا، ورئيس الوزراء البلجيكي، ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات البلجيكية لبحث تعزيز التعاون في مجالات متعددة.

واستعرض عبد العاطي الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة حاليا في مصر، مشيراً إلى تحقيق البلاد لمعدل نمو اقتصادي بلغ 5.5% بالرغم من استمرار التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، وقيام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي جريئة، وضخ ما يزيد على 400 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

السفير عبد العاطي خلال اجتماعاته مع مسؤولي بلجيكا

التعاون بين مصر وبلجيكا

وأكد أن مصر تسعى في تعاونها مع الجانب الأوروبي حاليًا إلى شراكة حقيقية ذات جدوي اقتصادية واستراتيجية للجانبين.

وتم التباحث حول الفرص الهائلة للتعاون بين مصر وبلجيكا سواء في مجال الإنشاءات أو مجال الطاقة سواء في مجال الغاز الطبيعي والمسال، أو في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وتحدث عبدالعاطي عن فرص التعاون في مجال تصنيع اللقاحات، خاصة لقاح فيروس كورونا، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات لتصنيع اللقاحات وتصديرها إلي أفريقيا.

وأشار إلى أن الاستثمار في مصر يفتح الباب أمام الشركات البلجيكية لسوق ضخم، فضلًا عن النفاذ للأسواق الأفريقية عن طريق دول الكوميسا واتفاقية التجارة القارية الحرة في أفريقيا.

وأعرب عن اهتمام مصر باستضافة بعثة اقتصادية من مجموعة من الشركات البلجيكية خلال شهر أكتوبر القادم، والتي ستهدف إلى التعرف على فرص الاستثمار بمصر والإمكانيات الهائلة للتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والطرق والمواصلات وتطوير السكك الحديدية ونظم الري وغيرها من المجالات.

السفير عبد العاطي خلال اجتماعاته مع مسؤولي بلجيكا

القاهرة تستضيف بعثة اقتصادية

وشدد على أهمية تضمين شركات متخصصة في قطاعات التحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكي والكهربائي.

من جانبه، أشار رئيس وزراء حكومة الفلاندرز إلى أنه سيسعي جاهدًا ليكون على رأس تلك البعثة الاقتصادية لإضفاء الدعم السياسي لها، وأنه سيقوم من جانبه بتشجيع كبرى الشركات على المشاركة ضمن تلك البعثة وكذلك الترويج لها عن طريق هيئة التجارة والاستثمار لأقليم الفلاندرز.

وأعرب رئيس وزراء حكومة إقليم الفلاندرز عن الاهتمام الذي يوليه الجانب البلجيكي لاستضافة مصر الدورة السابعة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وأشار إلى اهتمامهم بتطبيق الاقتصاد الدائري القائم على عدم استخدام مواد ملوثة للبيئة وإعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، أكد عبد العاطي حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البلجيكية في هذا الشأن.

وتطرق اللقاء إلى ما تواجهه مصر من تحديات جراء التطورات الإقليمية، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على قطاع السياحة لتوقف السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا.